Умер автор фотографии с площади Тяньаньмэнь «Неизвестный бунтарь»
- © Charlie Cole
Как пишет South China Morning Post, фотограф умер на Бали.
Коулу удалось сделать известную фотографию из окна пекинского отеля во время массовых акций протеста в китайской столице.
Фотографу удалось запечатлеть, как неизвестный человек встал перед танком, после чего бронетехника была вынуждена остановиться.
«Я продолжал снимать в ожидании, как мне казалось, его гибели. Но, к моему удивлению, первый танк остановился, а потом попытался его объехать», — рассказывал автор снимка.
В феврале в США умер моряк Джордж Мендонса, запечатлённый на знаменитой фотографии периода Второй мировой войны, где он целует девушку на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Также 10 сентября американский фотограф Роберт Франк, один из наиболее влиятельных в XX веке, скончался в Канаде на 95-м году жизни.