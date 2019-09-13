Умер автор фотографии с площади Тяньаньмэнь «Неизвестный бунтарь»

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Американский фотожурналист Чарли Коул, автор фотографии «Неизвестный бунтарь», сделанной во время волнений на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году, скончался в возрасте 64 лет.
Умер автор фотографии с площади Тяньаньмэнь «Неизвестный бунтарь»
  • © Charlie Cole

Как пишет South China Morning Post, фотограф умер на Бали.

Коулу удалось сделать известную фотографию из окна пекинского отеля во время массовых акций протеста в китайской столице.

Фотографу удалось запечатлеть, как неизвестный человек встал перед танком, после чего бронетехника была вынуждена остановиться.

«Я продолжал снимать в ожидании, как мне казалось, его гибели. Но, к моему удивлению, первый танк остановился, а потом попытался его объехать», — рассказывал автор снимка.

В феврале в США умер моряк Джордж Мендонса, запечатлённый на знаменитой фотографии периода Второй мировой войны, где он целует девушку на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Также 10 сентября американский фотограф Роберт Франк, один из наиболее влиятельных в XX веке, скончался в Канаде на 95-м году жизни.

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