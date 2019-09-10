Умер фотограф Роберт Франк

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Американский фотограф Роберт Франк, один из наиболее влиятельных в XX веке, скончался в Канаде на 95-м году жизни. Об этом сообщает The New York Times.
Умер фотограф Роберт Франк
  • © Fred Stein/picture alliance
  • globallookpress.com

Как отмечается, информацию о кончине подтвердил галерист Питер Макгилл.

Франк родился в Швейцарии, в 23 года эмигрировал в США. Он считается признанным мастером документальной фотографии. 

Одна из самых известных его работ — книга фотографий «Американцы», снимки которой были сделаны во время автомобильных путешествий по Америке в середине 1950-х. Впервые книгу издали во Франции, в США предисловие к ней написал Джек Керуак.

Франк является автором фотоснимков для журналов Harpers Bazaar, Fortune, Life, Vogue.

Ранее стало известно о смерти немецкого fashion-фотографа Петера Линдберга. 

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