Умер фотограф Роберт Франк
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Как отмечается, информацию о кончине подтвердил галерист Питер Макгилл.
Франк родился в Швейцарии, в 23 года эмигрировал в США. Он считается признанным мастером документальной фотографии.
Одна из самых известных его работ — книга фотографий «Американцы», снимки которой были сделаны во время автомобильных путешествий по Америке в середине 1950-х. Впервые книгу издали во Франции, в США предисловие к ней написал Джек Керуак.
Франк является автором фотоснимков для журналов Harpers Bazaar, Fortune, Life, Vogue.
Ранее стало известно о смерти немецкого fashion-фотографа Петера Линдберга.