Картину Боттичелли посмотрели более полутора тысяч жителей Приморья

Картину Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» посмотрели более полутора тысяч жителей Приморского края, сообщает Vostokmedia.com.

В дни Восточного экономического форума с 4 по 6 сентября полотно можно было увидеть в главном корпусе ДВФУ. Затем работу переместили в Приморскую государственную картинную галерею.

Как рассказали сотрудники музея, с момента открытия выставки одного шедевра число посетителей в будни выросло вдвое.

«Мадонна делла Лоджиа» впервые привезена в Россию. Выставка в Приморье продлится до 6 ноября.

Ранее директор галереи Уффици Айке Шмидт прокомментировал показ картины Боттичелли в России.