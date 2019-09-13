Картину Боттичелли посмотрели более полутора тысяч жителей Приморья

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Картину Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» посмотрели более полутора тысяч жителей Приморского края, сообщает Vostokmedia.com.
Картину Боттичелли посмотрели более полутора тысяч жителей Приморья
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

В дни Восточного экономического форума с 4 по 6 сентября полотно можно было увидеть в главном корпусе ДВФУ. Затем работу переместили в Приморскую государственную картинную галерею.

Как рассказали сотрудники музея, с момента открытия выставки одного шедевра число посетителей в будни выросло вдвое.

«Мадонна делла Лоджиа» впервые привезена в Россию. Выставка в Приморье продлится до 6 ноября.

Ранее директор галереи Уффици Айке Шмидт прокомментировал показ картины Боттичелли в России.

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