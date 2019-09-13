Картину Боттичелли посмотрели более полутора тысяч жителей Приморья
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- РИА Новости
В дни Восточного экономического форума с 4 по 6 сентября полотно можно было увидеть в главном корпусе ДВФУ. Затем работу переместили в Приморскую государственную картинную галерею.
Как рассказали сотрудники музея, с момента открытия выставки одного шедевра число посетителей в будни выросло вдвое.
«Мадонна делла Лоджиа» впервые привезена в Россию. Выставка в Приморье продлится до 6 ноября.
Ранее директор галереи Уффици Айке Шмидт прокомментировал показ картины Боттичелли в России.