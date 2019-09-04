В галерее Уффици прокомментировали показ картины Боттичелли в России

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Директор галереи Уффици Айке Шмидт в беседе с газетой «Вечерняя Москва» прокомментировал показ картины Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» в России.
В галерее Уффици прокомментировали показ картины Боттичелли в России
  • РИА Новости

По его словам, полотно отправилось фактически на другой край планеты — во Владивосток, и образно оно проходит через открытую дверь между Европой и Азией.

Как отметил Шмидт, на Восточном экономическом форуме речь пойдёт об экономиках самых сильных стран мира, и шедевр художника эпохи Возрождения будет играть некую символическую роль.

«А после Владивостока полотно отправится в Санкт-Петербург, в Эрмитаж. Там погостит — или, если хотите, будет соседствовать с византийской иконой XV века, так что зрители смогут увидеть смысловое сходство двух произведений», — заявил он.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что выставка молодых художников откроется 10 сентября в Калининградском областном музее изобразительных искусств.

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