В галерее Уффици прокомментировали показ картины Боттичелли в России

Директор галереи Уффици Айке Шмидт в беседе с газетой «Вечерняя Москва» прокомментировал показ картины Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» в России.

По его словам, полотно отправилось фактически на другой край планеты — во Владивосток, и образно оно проходит через открытую дверь между Европой и Азией.

Как отметил Шмидт, на Восточном экономическом форуме речь пойдёт об экономиках самых сильных стран мира, и шедевр художника эпохи Возрождения будет играть некую символическую роль.

«А после Владивостока полотно отправится в Санкт-Петербург, в Эрмитаж. Там погостит — или, если хотите, будет соседствовать с византийской иконой XV века, так что зрители смогут увидеть смысловое сходство двух произведений», — заявил он.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что выставка молодых художников откроется 10 сентября в Калининградском областном музее изобразительных искусств.