Археологи нашли в центре Москвы предметы горожан XVIII—XIX веков

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В окрестностях улицы Сретенки археологи нашли предметы горожан XVIII—XIX веков, сообщает сайт «Москва 24».
Археологи нашли в центре Москвы предметы горожан XVIII—XIX веков
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В частности, это фрагменты курительных трубок, монеты, части керамических подсвечников.

Также обнаружены металлический складень с иконами, нательный и наперсный кресты, миниатюрный керамический кувшин, железный навесной замок, две медные пуговицы, помадная баночка.

«Все эти находки связаны с улицей Сретенкой не случайно. До конца XVIII века она считалась одной из главных улиц в Москве. Здесь жили торговцы и ремесленники, на Сретенке и в соседних переулках располагались лавки, аптеки, мастерские и заведения, популярные у москвичей», — цитирует главу департамента культурного наследия Алексея Емельянова портал мэра и правительства.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», археологи рассказали о находках, сделанных в Кабардино-Балкарии в 2019 году.

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