В Москве побит температурный рекорд 1955 года

В Москве 12 сентября 2019 года был побит температурный рекорд 1955 года, воздух в столице прогрелся до +25,6 °С.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Гидрометцентр.

Уточняется, что соответствующие показатели зафиксировала московская метеостанция на ВДНХ.

Вместе с этим отмечается, что температура в московском регионе продолжает расти, в связи с чем существует вероятность того, что также будет побит температурный рекорд 1932 года.

Ранее «Газета.ру» писала, что 12 сентября в Москве ожидается до +25 °С.

2 сентября Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что температура воздуха в сентябре, октябре и ноябре в различных регионах мира может превысить норму.