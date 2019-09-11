Спасатели предупредили о ветре до 25 м/с в Красноярском крае

Спасатели предупредили о шторме и высокой пожароопасности в Красноярском крае, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу, в четверг, 12 сентября, на юге Таймырского муниципального района, в Туруханском районе, в Эвенкийском муниципальном районе, а также в центральных и южных районах края местами возможно усиление ветра до 15—25 м/с.

На северо-востоке центральных районов местами сохранится пожарная опасность четвёртого класса.

Гражданам советуют соблюдать внимательность и осторожность в условиях непогоды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в столичном регионе.