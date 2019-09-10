Пригожин прокомментировал выступление Билана в Самаре

Короткая ссылка
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ФАН прокомментировал выступление певца Димы Билана в Самаре.
Пригожин прокомментировал выступление Билана в Самаре
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Я не выгораживаю и не защищаю Диму Билана, наверно, он неправ. Но хочу сказать, что люди, которые его критикуют, даже не представляют тот график, тот режим, в котором существуют артисты», — заявил он.

По его словам, открытость современного общества — это хорошо, но в таком случае необходимо со всей строгостью спрашивать и с тех, кто осуждает других.

Ранее Билан принёс извинения жителям Самары за выступление на концерте в городе в нетрезвом состоянии. Он выразил желание провести повторное бесплатное выступление и извиниться перед гражданами лично.

Дмитрий Бушуев, концертный директор Билана, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о якобы неадекватном поведении артиста на выступлении в Самаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить