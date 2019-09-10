Пригожин прокомментировал выступление Билана в Самаре

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ФАН прокомментировал выступление певца Димы Билана в Самаре.

«Я не выгораживаю и не защищаю Диму Билана, наверно, он неправ. Но хочу сказать, что люди, которые его критикуют, даже не представляют тот график, тот режим, в котором существуют артисты», — заявил он.

По его словам, открытость современного общества — это хорошо, но в таком случае необходимо со всей строгостью спрашивать и с тех, кто осуждает других.

Ранее Билан принёс извинения жителям Самары за выступление на концерте в городе в нетрезвом состоянии. Он выразил желание провести повторное бесплатное выступление и извиниться перед гражданами лично.

Дмитрий Бушуев, концертный директор Билана, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о якобы неадекватном поведении артиста на выступлении в Самаре.