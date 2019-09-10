Музей ВДНХ принял более 20 тысяч посетителей с начала августа

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Музей ВДНХ принял более 20 тыс. посетителей с момента своего открытия 1 августа 2019 года, сообщает «Вечерняя Москва».
Музей ВДНХ принял более 20 тысяч посетителей с начала августа
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Выставочный комплекс находится в правом крыле арки главного входа. Основная экспозиция состоит из пяти тематических разделов: «Дружба народов», «Смотр побед», «Всенародный университет», «Город чудес» и «Один день на выставке».

«Открытие музея — часть комплексной программы возрождения ВДНХ. Правительство Москвы последовательно её реализует с 2014 года», — заявила заммэра Наталья Сергунина, слова которой приводит портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о планах развития территории ВДНХ.

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