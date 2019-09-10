Шнуров в стихах оценил скандальное выступление Билана в Самаре
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На своей странице в Instagram Шнуров опубликовал стихотворение.
«Дмитрий, брось, наплюй, да лан. / Повезло Самаре разом / Наблюдать, как Д. Билан / В зюзю пьяный вертит тазом», — написал музыкант.
Ранее Дима Билан принёс извинения жителям Самары за выступление на концерте в городе в нетрезвом состоянии. Он выразил желание провести повторное бесплатное выступление и извиниться перед гражданами лично.
Дмитрий Бушуев, концертный директор Билана, в беседе с Nation News также прокомментировал сообщения о якобы неадекватном поведении артиста в Самаре.