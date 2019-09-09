В центре Москвы планируют отреставрировать церковь Ильи Пророка

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На Ильинке планируют отреставрировать церковь Ильи Пророка, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Главного управления государственной экспертизы.
В центре Москвы планируют отреставрировать церковь Ильи Пророка
  • © ilyinka.gallery.ru

Соответствующий проект уже одобрен. Он предусматривает сохранение исторической планировочной структуры здания и его исторических сводов, а также приспособление под проведение церковных служб.

Во время реставрации планируется также установить перегородки, внутренние лестницы, хоры, деревянные дверные блоки, лифт.

Ранее НСН сообщала, что церковь Петра и Павла, построенную в XVIII веке, планируют отреставрировать в Москве.

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