В центре Москвы планируют отреставрировать церковь Ильи Пророка
- © ilyinka.gallery.ru
Соответствующий проект уже одобрен. Он предусматривает сохранение исторической планировочной структуры здания и его исторических сводов, а также приспособление под проведение церковных служб.
Во время реставрации планируется также установить перегородки, внутренние лестницы, хоры, деревянные дверные блоки, лифт.
Ранее НСН сообщала, что церковь Петра и Павла, построенную в XVIII веке, планируют отреставрировать в Москве.