В центре Москвы планируют отреставрировать церковь Ильи Пророка

На Ильинке планируют отреставрировать церковь Ильи Пророка, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Главного управления государственной экспертизы.

Соответствующий проект уже одобрен. Он предусматривает сохранение исторической планировочной структуры здания и его исторических сводов, а также приспособление под проведение церковных служб.

Во время реставрации планируется также установить перегородки, внутренние лестницы, хоры, деревянные дверные блоки, лифт.

Ранее НСН сообщала, что церковь Петра и Павла, построенную в XVIII веке, планируют отреставрировать в Москве.