На Новодевичьем кладбище открыли памятник Этушу
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- РИА Новости
По словам Крока, памятник сделан в соответствии с пожеланиями самого Этуша, высказанными им при жизни.
При этом памятник установлен на средства семьи артиста.
«Сегодня коллектив театра торжественно открыл памятник на могиле мастера», — сообщил директор театра.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что автором идеи оформления памятнику Этушу является художник Максим Обрезков, архитектором — Елена Копелиович, а автором профиля — Сергей Загоровский.