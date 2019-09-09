На Новодевичьем кладбище открыли памятник Этушу

На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник народному артисту СССР Владимиру Этушу. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на директора Вахтанговского театра Кирилла Крока.

По словам Крока, памятник сделан в соответствии с пожеланиями самого Этуша, высказанными им при жизни.

При этом памятник установлен на средства семьи артиста.

«Сегодня коллектив театра торжественно открыл памятник на могиле мастера», — сообщил директор театра.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что автором идеи оформления памятнику Этушу является художник Максим Обрезков, архитектором — Елена Копелиович, а автором профиля — Сергей Загоровский.