Памятник Этушу откроют 9 сентября на Новодевичьем кладбище

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Памятник народному артисту СССР Владимиру Этушу планируют открыть 9 сентября на Новодевичьем кладбище, передаёт сайт «Москва 24».
Памятник Этушу откроют 9 сентября на Новодевичьем кладбище
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Идея оформления памятника — Максим Обрезков. Архитектор — Елена Копелиович. Автор профиля — художник Сергей Загаровский», — говорится в сообщении на сайте Государственного академического театра имени Вахтангова.

Памятник выполнен в соответствии с пожеланиями артиста, сделанными им при жизни.

Этуш скончался 9 марта 2019 года.

Ранее актёр Сергей Маковецкий в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о работе с Этушем.

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