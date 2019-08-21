Памятник Этушу откроют 9 сентября на Новодевичьем кладбище
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- РИА Новости
«Идея оформления памятника — Максим Обрезков. Архитектор — Елена Копелиович. Автор профиля — художник Сергей Загаровский», — говорится в сообщении на сайте Государственного академического театра имени Вахтангова.
Памятник выполнен в соответствии с пожеланиями артиста, сделанными им при жизни.
Этуш скончался 9 марта 2019 года.
Ранее актёр Сергей Маковецкий в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о работе с Этушем.