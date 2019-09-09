Синоптик рассказал о погоде в Москве на неделе

Специалист центра «Фобос» Александр Семенков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице на этой неделе.

«Хорошая погода сохранится как минимум до конца рабочей недели. В пятницу и субботу через столицу пройдёт холодный атмосферный фронт, ожидаются кратковременные дожди», — заявил он.

По его словам, в начале и середине недели среднесуточная температура окажется на пять-шесть градусов выше нормы, и в дневные часы она составит +23...+24 ˚С, а в ночные — +8...+13 ˚С. В конце недели температура понизится, но всё равно не будет ниже средних многолетних показателей.

«Похолодание продлится недолго. Как я уже говорил, в пятницу и субботу ожидаются кратковременные дожди, +16….+19 ˚С днём и +7...+12 ночью, но начиная с воскресенья и в начале следующей недели температура снова повысится», — сказал Семенков.

Он добавил, что так тепло, как на этой неделе, не будет, но всё равно ожидается температура выше климатической нормы.

Ранее климатолог Андрей Киселёв, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о минусовых температурах в августе.