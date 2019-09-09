Синоптики пообещали июльскую погоду в центральной России в сентябре

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В центральных регионах в течение рабочей недели ожидается по-июльски тёплая погода без осадков, с температурой до +26 °С, сообщила в беседе с «Российской газетой» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Синоптики пообещали июльскую погоду в центральной России в сентябре
  • РИА Новости

«Температура сентября выше нормы на 1,5 °С. Ночные температуры держатся на уровне +10—15 °С, днём +21—26 °С. Это июльские значения», — отметила она.

По её словам, погода будет находиться под влиянием антициклона.

В центральном округе России с 9 по 13 сентября осадков не ожидается, однако по утрам возможны сильные туманы.

В Москве вплоть до выходных 14—15 сентября сохранится летняя сухая погода с температурой до +25 °С.

Ранее Inforeactor со ссылкой на МЧС России сообщал о высокой пожароопасности в Московской области.

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