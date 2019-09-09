Синоптики пообещали июльскую погоду в центральной России в сентябре
- РИА Новости
«Температура сентября выше нормы на 1,5 °С. Ночные температуры держатся на уровне +10—15 °С, днём +21—26 °С. Это июльские значения», — отметила она.
По её словам, погода будет находиться под влиянием антициклона.
В центральном округе России с 9 по 13 сентября осадков не ожидается, однако по утрам возможны сильные туманы.
В Москве вплоть до выходных 14—15 сентября сохранится летняя сухая погода с температурой до +25 °С.
Ранее Inforeactor со ссылкой на МЧС России сообщал о высокой пожароопасности в Московской области.