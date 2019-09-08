Спасатели предупредили о заморозках в Башкирии

Спасатели предупредили о заморозках и тумане в Башкирии, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 9 сентября, заморозки в воздухе и на поверхности почвы составят до -2 ˚С.

На автотрассах возможен густой туман. Он снизит видимость до 500 метров и менее.

Ранее климатолог Андрей Киселёв, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о минусовых температурах в августе.