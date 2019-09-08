Спасатели предупредили о заморозках в Башкирии
- © pixabay.com
По прогнозу республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 9 сентября, заморозки в воздухе и на поверхности почвы составят до -2 ˚С.
На автотрассах возможен густой туман. Он снизит видимость до 500 метров и менее.
Ранее климатолог Андрей Киселёв, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о минусовых температурах в августе.