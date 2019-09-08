В Самаре открыли памятник Шостаковичу

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В Самаре открыли памятник композитору Дмитрию Шостаковичу, сообщает kp.ru.
В Самаре открыли памятник Шостаковичу
  • РИА Новости

В церемонии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и автор монумента народный художник СССР Зураб Церетели, президент Российской академии художеств.

«Я рад, что в канун Дня города мы устанавливаем памятник выдающемуся композитору, человеку, который во многом изменил XX век, и не только в музыкальной сфере. В грозные годы Великой Отечественной он вдохновлял нашу страну, народ на победу», — заявил Азаров.

В военные годы в Куйбышев эвакуировали в том числе труппу Большого театра, вместе с которой приехал и Шостакович. Именно в Самаре 5 марта 1942 года впервые исполнили Седьмую симфонию («Ленинградскую»).

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в севастопольской школе №22 открыли бюст Героя Советского Союза командующего Воздушными силами Черноморского флота генерал-майора авиации Николая Острякова.

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