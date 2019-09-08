Бесплатные показы корейского кино состоятся 11 — 13 сентября в Москве

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Бесплатные показы корейского кино состоятся 11 — 13 сентября в столице, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт ВГИК.
Бесплатные показы корейского кино состоятся 11 — 13 сентября в Москве
  • ©Victor Dmitriev
  • globallookpress.com

Организатор — культурный центр посольства Республике Корея в России. Акция приурочена к 100-летию кинематографа страны.

В частности, можно будет увидеть фильмы режиссёра Пон Чжун Хо, который получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале за ленту «Паразиты» в 2019 году. Это «Сквозь снег», «Вторжение динозавра» и «Воспоминания об убийстве».

Кроме того, запланированы обсуждения фильмов и другие тематические мероприятия.

В церемонии открытия примет участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в России господин Ли Сок Пэ.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области появится комиссия для поддержки кино.

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