В Оренбургской области появится комиссия для поддержки кино

В Оренбургской области появится комиссия для поддержки фильмов, снимаемых на территории региона, передаёт RIA56.

Об этом заявила и. о. министра культуры и внешних связей области Евгения Шевченко на круглом столе, который был посвящён вопросам проката отечественного кино.

«Александр Прошкин сейчас снимает фильм «Сарматы» в Оренбуржье, мы ему помогаем и хотим поставить на постоянную основу государственный подход. Готовится постановление о создании кинокомиссии, чтобы создавалось хорошее качественное кино и у нас в регионе», — отметила она.

Комиссия должна начать работу в 2019 году.

Ранее progorod43.ru сообщал об акции «Ночь кино» в Кирове.