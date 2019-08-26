В Оренбургской области появится комиссия для поддержки кино
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Об этом заявила и. о. министра культуры и внешних связей области Евгения Шевченко на круглом столе, который был посвящён вопросам проката отечественного кино.
«Александр Прошкин сейчас снимает фильм «Сарматы» в Оренбуржье, мы ему помогаем и хотим поставить на постоянную основу государственный подход. Готовится постановление о создании кинокомиссии, чтобы создавалось хорошее качественное кино и у нас в регионе», — отметила она.
Комиссия должна начать работу в 2019 году.
Ранее progorod43.ru сообщал об акции «Ночь кино» в Кирове.