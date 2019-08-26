В Оренбургской области появится комиссия для поддержки кино

Короткая ссылка
В Оренбургской области появится комиссия для поддержки фильмов, снимаемых на территории региона, передаёт RIA56.
В Оренбургской области появится комиссия для поддержки кино
  • © pixabay.com

Об этом заявила и. о. министра культуры и внешних связей области Евгения Шевченко на круглом столе, который был посвящён вопросам проката отечественного кино.

«Александр Прошкин сейчас снимает фильм «Сарматы» в Оренбуржье, мы ему помогаем и хотим поставить на постоянную основу государственный подход. Готовится постановление о создании кинокомиссии, чтобы создавалось хорошее качественное кино и у нас в регионе», — отметила она.

Комиссия должна начать работу в 2019 году.

Ранее progorod43.ru сообщал об акции «Ночь кино» в Кирове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить