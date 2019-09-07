«Золотой лев» Венецианского фестиваля достался фильму «Джокер»

Жюри наградило кинокартину «Джокер» Тодда Филлипса «Золотым львом» Венецианского кинофестиваля.

Об этом говорится на официальной странице фестиваля в Twitter.

#BiennaleCinema2019#Venezia76

LEONE D’ORO per il miglior film / GOLDEN LION for Best Film a / to:

Joker di/by Todd Phillips (USA) pic.twitter.com/46Fod6tZMe — Biennale di Venezia (@la_Biennale) 7 сентября 2019 г.

Главную роль в фильме исполнил актёр Хоакин Феникс.

Ранее сообщалось, что представленную в основном конкурсе кинокартину «Джокер» зал встретил восьмиминутной овацией. По мнению критиков, своим успехом сольный фильм о заклятом враге Бэтмена во многом обязан актёрской игре Хоакина Феникса. Российская премьера ленты запланирована на 3 октября 2019 года.

Подробнее о фильме — в материале RT.