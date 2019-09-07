«Золотой лев» Венецианского фестиваля достался фильму «Джокер»
- @la_Biennale
Об этом говорится на официальной странице фестиваля в Twitter.
#BiennaleCinema2019#Venezia76— Biennale di Venezia (@la_Biennale) 7 сентября 2019 г.
LEONE D’ORO per il miglior film / GOLDEN LION for Best Film a / to:
Joker di/by Todd Phillips (USA) pic.twitter.com/46Fod6tZMe
#BiennaleCinema2019#Venezia76pic.twitter.com/f3HVbQlzy3— Biennale di Venezia (@la_Biennale) 7 сентября 2019 г.
Главную роль в фильме исполнил актёр Хоакин Феникс.
Ранее сообщалось, что представленную в основном конкурсе кинокартину «Джокер» зал встретил восьмиминутной овацией. По мнению критиков, своим успехом сольный фильм о заклятом враге Бэтмена во многом обязан актёрской игре Хоакина Феникса. Российская премьера ленты запланирована на 3 октября 2019 года.
Подробнее о фильме — в материале RT.