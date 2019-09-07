«Золотой лев» Венецианского фестиваля достался фильму «Джокер»

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Жюри наградило кинокартину «Джокер» Тодда Филлипса «Золотым львом» Венецианского кинофестиваля.
«Золотой лев» Венецианского фестиваля достался фильму «Джокер»
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Об этом говорится на официальной странице фестиваля в Twitter.

Главную роль в фильме исполнил актёр Хоакин Феникс.

Ранее сообщалось, что представленную в основном конкурсе кинокартину «Джокер» зал встретил восьмиминутной овацией. По мнению критиков, своим успехом сольный фильм о заклятом враге Бэтмена во многом обязан актёрской игре Хоакина Феникса. Российская премьера ленты запланирована на 3 октября 2019 года.

Подробнее о фильме — в материале RT.

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