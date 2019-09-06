В Петербурге открыли обновлённый Музей обороны и блокады Ленинграда
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Над новой экспозицией работали учёные и исследователи Великой Отечественной войны.
На церемонию приехали ветераны, жители блокадного Ленинграда, сотрудники городских музеев, представители петербургского правительства.
«Историю невозможно переписать, как и невозможно закрыть музей, особенно наш с вами музей, который был репрессирован, который пострадал. Он тоже сражался за себя и за ту память», — заявил врио губернатора Александр Беглов.
Ранее «Невские новости» сообщали о программе Дня памяти жертв блокады Ленинграда.