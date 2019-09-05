Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России

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В некоторых регионах России в начале сентября ожидаются заморозки и мокрый снег. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой».
Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России
  • РИА Новости

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура понизится до -2...+3 °C в Бурятии, Хакасии, Оренбургской, Кировской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском и Красноярском краях.

Как отметила Паршина, в Омской области столбики термометра опустятся до -5 °C, а в Магаданской области — до -7...-10 °C. 

По данным Гидрометцентра, на Таймыр надвигается дождь со снегом.

При этом европейскую часть России ждёт потепление. Так, в Москве в конце недели воздух прогреется до +20...+22 °C, с 9 сентября может стать ещё теплее — до 26 °C.

«Это среднесуточная погода июля. Погода не соответствует сезону», — сказала Паршина.

По её словам, лето продолжается и на Кубани — с дневной температурой до +32 °C.

Ранее на портале Rostovgazeta.ru писали, что в Ростовской области продлили штормовое предупреждение на 5 сентября.

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