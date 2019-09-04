Кобылкин назвал сроки освобождения оставшихся белух из «китовой тюрьмы»

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Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в беседе с «Газетой.Ru» назвал сроки освобождения оставшихся белух из «китовой тюрьмы».
Кобылкин назвал сроки освобождения оставшихся белух из «китовой тюрьмы»
  • РИА Новости

«Хотим это сделать до заморозков, до наступления холодного сезона. Идеальное время для завершения операции — сентябрь», — сообщил он.

По его словам, уже выпущенные косатки чувствуют себя хорошо.

Как отметил Кобылкин, к вопросу охраны этих млекопитающих станут подходить более системно.

«В данном случае сложно даже сказать, что кто-то действовал противозаконно: разрешения были получены. Эта история должна была произойти: она заставила задуматься и пересмотреть регламенты, правила, взгляды на жизнь этих млекопитающих», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что последнюю группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море.

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