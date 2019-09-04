Глава Якутии рассказал о развитии якутского кино

Глава Якутии Айсен Николаев в интервью RT на полях Восточного экономического форума рассказал о развитии якутского кинематографа.

«Есть ряд проектов, связанных с развитием креативных индустрий. Например, якутское кино, которое было ещё феноменом 34 года назад, сегодня превратилось в абсолютно понятный уже сегмент российского кинематографа, со своими особенностями, со своей спецификой. И я рад, что фильмы появляются, побеждают уже на международных кинофестивалях», — сказал Николаев.

Он также выразил надежду на то, что киноиндустрия в ближайшие годы получит общеэкономическое значение для хозяйства Якутии.

Кроме того, он отметил важность развития несырьевого сектора экономики для Якутии.

«Я считаю, что полагаться только на добычу и переработку полезных ископаемых — это не очень правильно. С этой точки зрения в Якутии мы в последнее время делаем ставку на развитие IT-отрасли. И здесь у нас есть впечатляющие успехи. Сегодня 75% экспорта IT-услуг с Дальнего Востока — это как раз услуги якутских компаний. И это уже не миллионы, а десятки миллионов долларов», — отметил глава Якутии.

Николаев также надеется, что через десять лет в IT-отрасли Якутии будут работать свыше 10 тыс. высокооплачиваемых и высококвалифицированных специалистов.

«В этом направлении у нас хорошие компетенции, хорошие результаты, но кадров не хватает, поэтому мы сегодня уже начинаем детей готовить со школы. У нас есть частные IT-школы, будет открыт специальный лицей, работа идёт с ведущими вузами нашей страны именно для того, чтобы IT-отрасль Якутии развивалась более быстрыми темпами и мы на самом деле стали бы уже не только лидерами страны, но и в каком-то мировом масштабе Якутия тоже прозвучала», — сказал глава Якутии.

Ранее стало известно, что в рамках ВЭФ во Владивостоке пройдут Дни якутского кино.