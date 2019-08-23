В рамках ВЭФ пройдут «Дни якутского кино»

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В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке пройдут «Дни якутского кино», сообщает kp.ru.
В рамках ВЭФ пройдут «Дни якутского кино»
  • РИА Новости

Программа включает фильмы, получившие отечественные и международные награды.

Среди них — ленты «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой и «Детство, которое мы не знали» Алексея Романова.

Также будет представлен победитель Московского международного кинофестиваля «Царь — птица».

Кроме того, состоится показ картины «Проклятый хомус».

После показов запланированы творческие встречи с создателями фильмов.

Ранее VostokMedia.com сообщал, что стала известна культурная программа ВЭФ-2019.

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