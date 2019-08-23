В рамках ВЭФ пройдут «Дни якутского кино»
- РИА Новости
Программа включает фильмы, получившие отечественные и международные награды.
Среди них — ленты «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой и «Детство, которое мы не знали» Алексея Романова.
Также будет представлен победитель Московского международного кинофестиваля «Царь — птица».
Кроме того, состоится показ картины «Проклятый хомус».
После показов запланированы творческие встречи с создателями фильмов.
Ранее VostokMedia.com сообщал, что стала известна культурная программа ВЭФ-2019.