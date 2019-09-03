В Москве отреставрируют здание богадельни Бугровых

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Здание богадельни Бугровых в Рогожской слободе отреставрируют, сообщает сайт «Москва 24». Соответствующее задание выдал департамент культурного наследия.
В Москве отреставрируют здание богадельни Бугровых
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Как заявил глава ведомства Алексей Емельянов, двухэтажное каменное строение Рогожской старообрядческой общины имеет важное значение для всей застройки квартала.

«Главный фасад памятника украшен декором в псевдорусском стиле, а дворовый завершён небольшим фигурным фронтоном со слуховым окном», — сказал он.

Здание второй половины XIX века является объектом культурного наследия регионального значения, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала, что в Москве собираются отреставрировать церковь XVIII века.

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