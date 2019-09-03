В Москве отреставрируют здание богадельни Бугровых

Здание богадельни Бугровых в Рогожской слободе отреставрируют, сообщает сайт «Москва 24». Соответствующее задание выдал департамент культурного наследия.

Как заявил глава ведомства Алексей Емельянов, двухэтажное каменное строение Рогожской старообрядческой общины имеет важное значение для всей застройки квартала.

«Главный фасад памятника украшен декором в псевдорусском стиле, а дворовый завершён небольшим фигурным фронтоном со слуховым окном», — сказал он.

Здание второй половины XIX века является объектом культурного наследия регионального значения, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала, что в Москве собираются отреставрировать церковь XVIII века.