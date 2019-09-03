В Крыму ограничили посещение лесов
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- © Sergey Kovalev/Russian Look
Приказ опубликован на сайте министерства.
Ограничения не затрагивают сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, здравниц, турбаз по путёвкам, объектов показа и эколого-просветительских объектов в границах особо охраняемых природных территорий и лесного фонда.
Кроме того, ограничения не относятся к спасателям и тем, чья работа связана с работами по охране, защите и воспроизводству лесов.
Ранее интернет-издание Inforeactor сообщало о высокой пожарной опасности в Московской области.