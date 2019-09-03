Прощание с народной артисткой РСФСР Славиной пройдёт 6 сентября

Прощание с народной артисткой РСФСР Зинаидой Славиной пройдёт 6 сентября в театре «Содружество актёров Таганки».

«Прощание с Зинаидой Славиной начнётся в 13:00 6 сентября и пройдёт на большой сцене театра «Содружество актёров Таганки», где актриса проработала последние 20 лет», — приводит РИА Новости слова пресс-службы театра.

Место похорон актрисы объявят позже.

Ранее сообщалось, что в Москве на 80-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Зинаида Славина. Она более 25 лет играла в Театре на Таганке, до последнего времени работала в театре «Содружество актёров Таганки».