Прощание с народной артисткой РСФСР Славиной пройдёт 6 сентября

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Прощание с народной артисткой РСФСР Зинаидой Славиной пройдёт 6 сентября в театре «Содружество актёров Таганки».
Прощание с народной артисткой РСФСР Славиной пройдёт 6 сентября
  • РИА Новости

«Прощание с Зинаидой Славиной начнётся в 13:00 6 сентября и пройдёт на большой сцене театра «Содружество актёров Таганки», где актриса проработала последние 20 лет», — приводит РИА Новости слова пресс-службы театра. 

Место похорон актрисы объявят позже.

Ранее сообщалось, что в Москве на 80-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Зинаида Славина. Она более 25 лет играла в Театре на Таганке, до последнего времени работала в театре «Содружество актёров Таганки».

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