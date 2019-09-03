Умерла актриса Зинаида Славина

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В возрасте 79 лет скончалась народная артистка РСФСР Зинаида Славина.
Умерла актриса Зинаида Славина
  • © Анатолий Гаранин
  • РИА Новости

«Нам позвонил худрук театра Николай Губенко и сообщил о кончине Зинаиды Славиной, обстоятельства смерти мы пока не знаем», — приводит ТАСС слова представителя театра «Содружество актёров Таганки».

По его данным, прощание с актрисой пройдёт в театре, однако дата пока неизвестна.

С 1964 года Славина принимала участие в спектаклях Московского театра драмы и комедии на Таганке. Кроме того, она также работала в театре «Содружество актёров Таганки» с момента его основания в 1993 году.

Ранее стало известно о смерти режиссёра Бориса Рычкова.

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