Умерла актриса Зинаида Славина

В возрасте 79 лет скончалась народная артистка РСФСР Зинаида Славина.

«Нам позвонил худрук театра Николай Губенко и сообщил о кончине Зинаиды Славиной, обстоятельства смерти мы пока не знаем», — приводит ТАСС слова представителя театра «Содружество актёров Таганки».

По его данным, прощание с актрисой пройдёт в театре, однако дата пока неизвестна.

С 1964 года Славина принимала участие в спектаклях Московского театра драмы и комедии на Таганке. Кроме того, она также работала в театре «Содружество актёров Таганки» с момента его основания в 1993 году.

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