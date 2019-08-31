СМИ: Умерла американская актриса Валери Харпер
«Валери Харпер умерла после отважной борьбы с раком. Ей было 80 лет», — сообщает The Hollywood Reporter.
Роль Роды Моргенштерн в телесериалах «Шоу Мэри Тайлер Мур» и «Рода» сделала Харпер одной из самых заметных актрис своего поколения.
Валери Харпер является обладательницей четырёх премий «Эмми», а также «Золотого глобуса» за лучшую женскую роль второго плана в мини-сериале, телесериале или телефильме.
Ранее на 83-м году жизни скончался французский актёр Мишель Омон.