В метро появились плакаты с интересными фактами о Москве
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
В частности, пассажиры узнают, где находился «русский Голливуд», что такое «тушинская прописка» и почему на шпиле Северного речного вокзала была золотая звезда.
Плакаты разместили в метро в рамках спецпроекта «Привет, Москва районная!» до конца сентября.
«Думаю, они помогут людям узнать больше нового и интересного о своих районах, увидеть в новом свете московские улицы, здания, памятники», — цитирует портал мэра и правительства куратора проекта Оксану Бондаренко.
Ранее НСН сообщала, что в Китае завершили строительство тоннелепроходческого комплекса «Победа» для прокладки Большой кольцевой линии Московского метрополитена.