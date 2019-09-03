В метро появились плакаты с интересными фактами о Москве

В Московском метрополитене появились плакаты с интересными фактами о столице. Их можно увидеть на таких станциях, как «Спортивная», «Крылатское», «Митино», «Воробьёвы горы», «Фили», «Царицыно», «ВДНХ».

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

В частности, пассажиры узнают, где находился «русский Голливуд», что такое «тушинская прописка» и почему на шпиле Северного речного вокзала была золотая звезда.

Плакаты разместили в метро в рамках спецпроекта «Привет, Москва районная!» до конца сентября.

«Думаю, они помогут людям узнать больше нового и интересного о своих районах, увидеть в новом свете московские улицы, здания, памятники», — цитирует портал мэра и правительства куратора проекта Оксану Бондаренко.

Ранее НСН сообщала, что в Китае завершили строительство тоннелепроходческого комплекса «Победа» для прокладки Большой кольцевой линии Московского метрополитена.