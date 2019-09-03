Глава Роскомнадзора рассказал о ситуации со штрафом Google

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания Google пока ещё не выплатила штраф в размере 700 тыс. рублей, назначенный надзорным ведомством в июле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, еще не истекли регламентные сроки. Срок выплаты штрафа истекает 30 сентября», — сообщил он журналистам на полях ВЭФ.

Он предположил, что Google, как и другие компании, «будет в последний момент платить этот штраф».

Также Жаров заявил, что Google к настоящему времени не увеличил степень фильтрации трафика.

«Все колеблется в тех же параметрах, около 70% сайтов из единого реестра запрещенной информации удаляют», — сообщил глава Роскомнадзора.

В июле Google был оштрафован Роскомнадзором на 700 тыс. рублей за отказ фильтровать поисковую выдачу в соответствии с реестром запрещённой в России информации.