На Багамах из-за урагана «Дориан» погибли пять человек

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В результате последствий урагана «Дориан» на Багамских островах погибли не менее пяти человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на премьер-министра Багамских островов Хьюберта Минниса.

Из-за урагана на островах произошло наводнение. Большое количество домов оказались подтоплены. 

Отмечается, что ураган срывал крыши с домов и переворачивал автомобили.

Премьер назвал произошедшее «исторической трагедией». По его словам, последствия урагана являются «обширными и беспрецедентными».

Ранее ураган «Дориан» в Атлантическом океане ослаб до четвёртой категории.

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию с ураганом «Дориан» в США.

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