На Багамах из-за урагана «Дориан» погибли пять человек

В результате последствий урагана «Дориан» на Багамских островах погибли не менее пяти человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на премьер-министра Багамских островов Хьюберта Минниса.

Из-за урагана на островах произошло наводнение. Большое количество домов оказались подтоплены. Отмечается, что ураган срывал крыши с домов и переворачивал автомобили. Премьер назвал произошедшее «исторической трагедией». По его словам, последствия урагана являются «обширными и беспрецедентными». Ранее ураган «Дориан» в Атлантическом океане ослаб до четвёртой категории. Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию с ураганом «Дориан» в США.