На Багамах из-за урагана «Дориан» погибли пять человек
Из-за урагана на островах произошло наводнение. Большое количество домов оказались подтоплены.
Отмечается, что ураган срывал крыши с домов и переворачивал автомобили.
Премьер назвал произошедшее «исторической трагедией». По его словам, последствия урагана являются «обширными и беспрецедентными».
Ранее ураган «Дориан» в Атлантическом океане ослаб до четвёртой категории.
Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию с ураганом «Дориан» в США.