Концерт Большого джазового оркестра Петра Востокова пройдёт в ММДМ в честь Дня города
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
Коллектив был создан в 2010 году и является постоянным участником отечественных и международных джазовых фестивалей. На этот раз оркестр представит программу «Я шагаю по Москве», в которую вошли известные композиции в честь столицы и джазовые стандарты.
Также запланировано шоу Оркестра волынщиков Москвы. Музыканты исполнят хиты современной и исторической музыки.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал о фейерверках ко Дню города.