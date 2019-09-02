Концерт Большого джазового оркестра Петра Востокова пройдёт в ММДМ в честь Дня города

Концерт Большого джазового оркестра Петра Востокова пройдёт 7 сентября в Московском международном Доме музыки в честь Дня города, сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Коллектив был создан в 2010 году и является постоянным участником отечественных и международных джазовых фестивалей. На этот раз оркестр представит программу «Я шагаю по Москве», в которую вошли известные композиции в честь столицы и джазовые стандарты.

Также запланировано шоу Оркестра волынщиков Москвы. Музыканты исполнят хиты современной и исторической музыки.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о фейерверках ко Дню города.