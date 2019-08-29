Международный театральный фестиваль пройдёт в Архангельске в 2020 году

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Международный театральный фестиваль имени Фёдора Абрамова «Родниковое слово» состоится в Архангельске в 2020 году, сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт областного правительства.
Международный театральный фестиваль пройдёт в Архангельске в 2020 году
  • © pixabay.com

Он начнётся 1 мая и продлится 17 дней.

Следующий год объявлен в регионе Годом писателя Фёдора Абрамова. До 1 декабря 2019-го планируется разработать подробный план мероприятий.

Губернатор Игорь Орлов заявил, что Абрамов — знаковая фигура для архангельского севера.

«И сегодня его книги не теряют своей актуальности. Мы обязаны сохранить его наследие и передать нашим потомкам», — сказал он.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в рамках акции «Ночь искусств» в Москве покажут несколько театральных премьер.

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