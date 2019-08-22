В рамках акции «Ночь искусств» в Москве покажут несколько театральных премьер

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В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» в Москве покажут несколько театральных премьер, сообщает интернет-газета «Дни.ру».
В рамках акции «Ночь искусств» в Москве покажут несколько театральных премьер
  • © pixabay.com

Это станет возможным благодаря международной программе «ТеатрONstage» по поддержке творческих инициатив под кураторством Дмитрия Бикбаева.

В начале театрального сезона будут представлены предпремьерные эскизы от молодых режиссёров, которые будут доработаны и показаны в ноябре на «Ночи искусств».

Ограничений по жанру нет. Первый показ запланирован на 28 августа.

Ранее «Янтарный край» сообщал о театральном фестивале «Башня» в Калининграде.

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