В рамках акции «Ночь искусств» в Москве покажут несколько театральных премьер

В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» в Москве покажут несколько театральных премьер, сообщает интернет-газета «Дни.ру».

Это станет возможным благодаря международной программе «ТеатрONstage» по поддержке творческих инициатив под кураторством Дмитрия Бикбаева.

В начале театрального сезона будут представлены предпремьерные эскизы от молодых режиссёров, которые будут доработаны и показаны в ноябре на «Ночи искусств».

Ограничений по жанру нет. Первый показ запланирован на 28 августа.

Ранее «Янтарный край» сообщал о театральном фестивале «Башня» в Калининграде.