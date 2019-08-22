В рамках акции «Ночь искусств» в Москве покажут несколько театральных премьер
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Это станет возможным благодаря международной программе «ТеатрONstage» по поддержке творческих инициатив под кураторством Дмитрия Бикбаева.
В начале театрального сезона будут представлены предпремьерные эскизы от молодых режиссёров, которые будут доработаны и показаны в ноябре на «Ночи искусств».
Ограничений по жанру нет. Первый показ запланирован на 28 августа.
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