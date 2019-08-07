Театральный фестиваль «Башня» пройдёт 20 — 26 августа в Калининграде
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Программа включает 12 постановок. Все работы — фантазийные и романтические спектакли малой формы.
Свои проекты покажут творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Екатеринбурга, Калининграда и Советска, а также из Минска и Эльблонга.
Также запланирован театральный форум Калининградской области «Новый взгляд».
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало о фестивале-конкурсе «Театр и дети» в Удмуртии.