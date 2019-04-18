Всероссийский фестиваль-конкурс «Театр и дети» пройдёт в Удмуртии
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Мероприятие состоится в рамках Года театра. В нём примут участие детско-юношеские и молодёжные любительские театры.
Они представят проекты на национальных языках народов России и по произведениям национальной литературы.
Торжественная церемония открытия пройдёт в Воткинске. Программа также включает мастер-классы, театральный капустник, экскурсии, творческие встречи.
Ранее RIA56 сообщало о фестивале любительских театров в Оренбургской области.