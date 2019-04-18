Всероссийский фестиваль-конкурс «Театр и дети» пройдёт в Удмуртии

Всероссийский фестиваль-конкурс национальных театров «Театр и дети» будет проходить в Удмуртии с 30 мая по 1 июня. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Республиканский дом народного творчества.

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Мероприятие состоится в рамках Года театра. В нём примут участие детско-юношеские и молодёжные любительские театры. Они представят проекты на национальных языках народов России и по произведениям национальной литературы. Торжественная церемония открытия пройдёт в Воткинске. Программа также включает мастер-классы, театральный капустник, экскурсии, творческие встречи. Ранее RIA56 сообщало о фестивале любительских театров в Оренбургской области.