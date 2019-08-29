В Москве началась реставрация гостиницы «Пекин»

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В Москве начались работы по реставрации гостиницы «Пекин». Специалисты должны привести в порядок скульптуры, декоративные панно, балясины и другие исторические детали.
В Москве началась реставрация гостиницы «Пекин»
  • © mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Пекин» считается образцом сталинского ампира. Гостиницу построили в 1956 году по проекту главного архитектора столицы Дмитрия Чечулина.

«Сейчас начались работы по сохранению уникального декора и скульптур, украшающих башню гостиницы. Сложность заключается в том, что работы проводятся на высоте более 60 метров. Вернуть исторический облик всем элементам планируется уже в октябре текущего года», — цитирует главу департамента культурного наследия Алексея Емельянова портал мэра и правительства.

Здание «Пекина» — объект культурного наследия регионального значения.

Ранее, как сообщала интернет-газета «Утро.ру», в Москве рассказали о ходе восстановления дома Наркомфина.

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