На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода в модуле
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Как сообщает РИА Новости, об этом российский космонавт Алексей Овчинин сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).
Уточняется, что сигнализация сработала в американском сегменте МКС, а повышение уровня кислорода произошло в российском модуле «Звезда».
Ранее на МКС стартовали первые испытания экзоскелета робота FEDOR.
27 августа космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR успешно в автоматическом режиме причалил к МКС со второй попытки. Первая стыковка была предпринята 24 августа. Попытка прошла неудачно из-за поломки оборудования системы стыковки «Курс» на модуле «Поиск» российского сегмента МКС.
Позднее было опубликовано видео успешной стыковки корабля со станцией.
Российский космонавт Павел Виноградов в беседе с Nation News прокомментировал стыковку «Союза МС-14» с роботом FEDOR к МКС.