На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода в модуле

На Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация из-за повышения уровня кислорода в российском модуле.

Как сообщает РИА Новости, об этом российский космонавт Алексей Овчинин сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

Уточняется, что сигнализация сработала в американском сегменте МКС, а повышение уровня кислорода произошло в российском модуле «Звезда».

Ранее на МКС стартовали первые испытания экзоскелета робота FEDOR.

27 августа космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR успешно в автоматическом режиме причалил к МКС со второй попытки. Первая стыковка была предпринята 24 августа. Попытка прошла неудачно из-за поломки оборудования системы стыковки «Курс» на модуле «Поиск» российского сегмента МКС.

Позднее было опубликовано видео успешной стыковки корабля со станцией.

Российский космонавт Павел Виноградов в беседе с Nation News прокомментировал стыковку «Союза МС-14» с роботом FEDOR к МКС.