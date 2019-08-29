Хотиненко рассказал о кинофестивале «Будем жить»
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- РИА Новости
«С одной стороны, у фестиваля правильная позиция и правильное название, но если бы мы подбирали в программу только духоподъёмные фильмы, боюсь, свалились бы в наив и мелодрамы», — заявил он.
По его словам, «Будем жить» — это попытка прорваться через препятствия, проблемы, поэтому из восьми полнометражных фильмов, представленных в программе, три — настоящие драмы, причём довольно жёсткие.
Как отметил Хотиненко, если взять конкурс короткометражных работ, то и там наблюдается разнообразие тем.
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