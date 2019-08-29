Хотиненко рассказал о кинофестивале «Будем жить»

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Режиссёр Владимир Хотиненко в беседе с «Известиями» рассказал о московском кинофестивале «Будем жить», председателем жюри которого выступил.
Хотиненко рассказал о кинофестивале «Будем жить»
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«С одной стороны, у фестиваля правильная позиция и правильное название, но если бы мы подбирали в программу только духоподъёмные фильмы, боюсь, свалились бы в наив и мелодрамы», — заявил он.

По его словам, «Будем жить» — это попытка прорваться через препятствия, проблемы, поэтому из восьми полнометражных фильмов, представленных в программе, три — настоящие драмы, причём довольно жёсткие.

Как отметил Хотиненко, если взять конкурс короткометражных работ, то и там наблюдается разнообразие тем.

Ранее режиссёр Николай Лебедев в беседе с Inforeactor прокомментировал лидерство своей ленты «Легенда №17» в списке самых популярных российских фильмов XXI века.

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