Лебедев оценил лидерство «Легенды №17» в списке самых популярных российских фильмов в XXI веке

Режиссёр Николай Лебедев в беседе с Inforeactor прокомментировал лидерство своей ленты «Легенда №17» в списке самых популярных российских фильмов в XXI веке.

«Я с юмором отношусь ко всем этим рейтингам, потому что хороших фильмов много. Фильмы выбирать нужно всегда сердцем», — заявил он.

Что касается собственных предпочтений, то по словам Лебедева, он очень любит творчество Валерия Тодоровского, Карена Шахназарова, Эльдара Рязанова, Владимира Меньшова.

Среди его любимых фильмов — «Экипаж», «Летят журавли», «Броненосец Потёмкин», «Цирк», «Весна», «Бег».

Ранее сообщалось, что «Легенда №17» признана самым популярным отечественным фильмом, выпущенным в XXI веке.

Режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.