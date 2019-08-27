Лебедев оценил лидерство «Легенды №17» в списке самых популярных российских фильмов в XXI веке
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«Я с юмором отношусь ко всем этим рейтингам, потому что хороших фильмов много. Фильмы выбирать нужно всегда сердцем», — заявил он.
Что касается собственных предпочтений, то по словам Лебедева, он очень любит творчество Валерия Тодоровского, Карена Шахназарова, Эльдара Рязанова, Владимира Меньшова.
Среди его любимых фильмов — «Экипаж», «Летят журавли», «Броненосец Потёмкин», «Цирк», «Весна», «Бег».
Ранее сообщалось, что «Легенда №17» признана самым популярным отечественным фильмом, выпущенным в XXI веке.
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