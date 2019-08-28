Тропический шторм «Дориан» в Атлантическом океане усилился до урагана

Тропический шторм «Дориан», зафиксированный в Атлантическом океане, усилился и стал ураганом.

Об этом сообщает американский Центр слежения за ураганами на своей странице в Twitter.

«Дориан» стал ураганом около острова Сент-Томас в составе американских Виргинских островов», — указывается в заявлении.

Hurricane #Dorian Advisory 17A: Dorian Becomes a Hurricane Near St. Thomas in the U. S. Virgin Islands. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 28 августа 2019 г.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные власти пристально следят за тропическим штормом «Дориан», который приближается к Пуэрто-Рико, и при необходимости готовы оказать острову помощь.