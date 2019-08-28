Тропический шторм «Дориан» в Атлантическом океане усилился до урагана

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Тропический шторм «Дориан», зафиксированный в Атлантическом океане, усилился и стал ураганом.
Тропический шторм «Дориан» в Атлантическом океане усилился до урагана
  • Reuters

Об этом сообщает американский Центр слежения за ураганами на своей странице в Twitter.

«Дориан» стал ураганом около острова Сент-Томас в составе американских Виргинских островов», — указывается в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные власти пристально следят за тропическим штормом «Дориан», который приближается к Пуэрто-Рико, и при необходимости готовы оказать острову помощь.

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