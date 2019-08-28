Трамп обрушился с критикой на власти Пуэрто-Рико

Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти острова Пуэрто-Рико, принадлежащего Соединённым Штатам.

«Пуэрто-Рико является одним из самых коррумпированных мест на земле. Их политическая система сломана, а их политики некомпетентны или коррумпированы», — написал Трамп в Twitter.

Также Трамп заявил, что он лучшее, что когда-либо случалось с Пуэрто-Рико.

Также он отметил, что федеральные власти пристально следят за тропическим штормом «Дориан», который приближается к Пуэрто-Рико, и при необходимости готовы оказать острову помощь.

Накануне Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в Пуэрто-Рико.

В прошлом году после урагана на Пуэрто-Рико Трамп вступил в перепалку с властями острова.