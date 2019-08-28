Синоптики прокомментировали возможные заморозки в европейской части России

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о погоде в европейской части страны.
Синоптики прокомментировали возможные заморозки в европейской части России
  • РИА Новости

По северу европейской территории прошëл циклон с сильными дождями. Теперь он направляется на север Поволжья и средний Урал.

Как отметила Паршина, этот циклон вновь затягивает холодный воздух. Среда, 28 августа, может оказаться самым холодным днëм недели на территориях от севера до Поволжья. В дневное время температура воздуха не поднимется выше +14...+19 °C.

В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг, 29 августа, возможны заморозки до -3 °C. В Московской области может похолодать до -2 °C. В Москве ожидается ночная температура +5...+7 °C.

14 августа депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал прогноз о жаркой погоде в ряде регионов Центрального федерального округа.

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