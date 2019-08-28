Джули Эндрюс прокомментировала получение почëтного приза Венецианского кинофестиваля

Актриса Джули Эндрюс в беседе с «Известиями» прокомментировала получение почëтного приза «За жизненные достижения» Венецианского кинофестиваля.

«Когда доживаешь до такого возраста, как у меня, все стараются вручить тебе приз «За жизненные достижения». У меня уже есть один такой от «Грэмми» и другой — от Гильдии киноактëров США», — заявила она.

По её словам, она не суеверный человек, но ей кажется, что, когда вручают такие награды, это означает, что человеку осталось недолго. Как напомнила Эндрюс, еë супругу, режиссëру Блейку Эдвардсу, вручили почëтный «Оскар», и через пять лет он скончался.

Поэтому, отметила актриса, особой радости она не испытывает — ей хочется думать, что «жизненные достижения» ещë впереди.

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