Джули Эндрюс прокомментировала получение почëтного приза Венецианского кинофестиваля

Короткая ссылка
Актриса Джули Эндрюс в беседе с «Известиями» прокомментировала получение почëтного приза «За жизненные достижения» Венецианского кинофестиваля.
Джули Эндрюс прокомментировала получение почëтного приза Венецианского кинофестиваля
  • © tl1/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Когда доживаешь до такого возраста, как у меня, все стараются вручить тебе приз «За жизненные достижения». У меня уже есть один такой от «Грэмми» и другой — от Гильдии киноактëров США», — заявила она.

По её словам, она не суеверный человек, но ей кажется, что, когда вручают такие награды, это означает, что человеку осталось недолго. Как напомнила Эндрюс, еë супругу, режиссëру Блейку Эдвардсу, вручили почëтный «Оскар», и через пять лет он скончался.

Поэтому, отметила актриса, особой радости она не испытывает — ей хочется думать, что «жизненные достижения» ещë впереди.

Ранее режиссёр Николай Лебедев в беседе с Inforeactor прокомментировал лидерство своей ленты «Легенда №17» в списке самых популярных российских фильмов XXI века.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить