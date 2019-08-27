Фестиваль культуры и искусства пройдёт в рамках ВЭФ

Фестиваль культуры и искусства «Созвездие Дальнего Востока» пройдёт в Приморском крае в рамках Восточного экономического форума, передаёт Vostokmedia.com.

Как заявили в пресс-службе администрации Владивостока, все мероприятия будут организованы на набережной Спортивной гавани.

Например, 5 сентября Приморский краевой центр народной культуры начнёт концертную программу «Дни мира на Тихом океане». В течение трёх дней можно будет увидеть выступления творческих коллективов из Сахалинской области, Камчатского края, Еврейской автономной области, Забайкалья, Бурятии, Якутии и других регионов.

8 сентября откроется благотворительное мероприятие «День доброго мороженого».

Также запланировано выступление артистов Приморской краевой филармонии.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что объявлена деловая программа ВЭФ-2019.