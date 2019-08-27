Александринский театр начнёт сезон 30 августа

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Александринский театр в Санкт-Петербурге начнёт сезон 30 августа, сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт городской администрации.
Александринский театр начнёт сезон 30 августа
  • РИА Новости

Церемония начнётся в 10:00 с возложения венков на могилы двух императриц в Петропавловской крепости — Елизаветы Петровны, основательницы театра, и Александры Фёдоровны, именем которой назвали театр после открытия новой сцены.

В 13:00 состоится пресс-конференция.

На 3 и 4 сентября запланирована премьера спектакля Николая Рощина и Андрея Калинина «Дети у власти», 15 сентября будет представлен спектакль Николая Мартона «Вертинский. Русский Пьеро».

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в рамках акции «Ночь искусств» в Москве покажут несколько театральных премьер.

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