В Москве отреставрируют Центральный театр российской армии
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Специалисты в первую очередь займутся высоким гранитным подиумом (стилобатом).
Театр расположен на Суворовской площади. Он является объектом культурного наследия регионального значения. Здание построено в 1934—1940 годах по проекту архитекторов Каро Алабяна и Василия Симбирцева.
Ранее НСН сообщала, что в Москве собираются отреставрировать церковь XVIII века.