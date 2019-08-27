В Москве отреставрируют Центральный театр российской армии

В Москве отреставрируют Центральный академический театр российской армии. Работы под руководством департамента культурного наследия должны начаться осенью.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты в первую очередь займутся высоким гранитным подиумом (стилобатом).

Театр расположен на Суворовской площади. Он является объектом культурного наследия регионального значения. Здание построено в 1934—1940 годах по проекту архитекторов Каро Алабяна и Василия Симбирцева.

Ранее НСН сообщала, что в Москве собираются отреставрировать церковь XVIII века.