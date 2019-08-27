Юлиан прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Певец Юлиан в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщения о своей госпитализации.

«Я не госпитализирован, у меня с сердцем всё идеально. Просто я всем советую планово раз в полгода проходить обследование и проверять все свои органы», — заявил он.

Как пояснил артист, в больнице он прошёл полное обследование, включающее рентген, УЗИ и проверку работы сердца. Результаты показали, что у Юлиана нет проблем со здоровьем.

Ранее супруга Юлиана Анастасия Минцковская в беседе с Nation News прокомментировала сообщения о госпитализации певца.